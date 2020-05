1









Dal Genoa al Barcellona, passando per la Juve. Cristian Romero è uno dei profili che cammina sull'asse Juve-Barça in attesa di scegliere la propria direzione. Come scrive Calciomercato.com, bianconeri e blaugrana sono da tempo in contatti nel tentativo di definire un maxi-scambio che porterebbe Arthur in Piemonte e Pjanic in Catalogna. Tuttavia nell'operazione potrebbero rientrare anche altri profili. Un intreccio internazionale che potrebbe riguardare indirettamente anche il Genoa ed il particolare il rossoblù Cristian Romero. Destinato a sbarcare a Vinovo con la fine di questo campionato, dopo l'anno di prestito appena trascorso in Liguria, il difensore argentino è uno dei profili che la Vecchia Signora vorrebbe proporre alla dirigenza spagnola per abbassare la quota monetaria necessaria alla chiusura dello scambio tra i due centrocampisti.