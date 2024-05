Cerchiamo di ricostruire come la Juventus sia arrivata alla scelta di Thiago Motta. Intanto: Cristiano Giuntoli è arrivato con grande umiltà a Torino, senza collaboratori, per poi avere sempre più potere.



Comunque, di Thiago, ne parlavamo già un anno fa. E Giuntoli l'ha sempre apprezzato. Anzi: l'indiziato è sempre stato Motta, e la Juve capitanata dal Football Director è sempre stata su questo profilo, non ci sono state altre correnti da seguire. Su Thiago, il vero club che ci ha provato oltre alla Juve, è stato davvero il Milan.



