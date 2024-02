Juventus, con Paul Pogba è finita

Non ancora in maniera ufficiale, ma è il finale su questa storia è davvero dietro l'angolo. Questione di tempi, di incastri burocratici e di un processo che dovrà seguire le sue fasi, quelle necessarie per definire la sua squalifica, prima di dirsi addio.A raccontarlo è Romeo Agresti, che parla del Polpo in questi termini: "Credo che Pogba possa associarsi a un amarcord. Primo atto: dolcissimo amarcord. Secondo atto, meno. Pogba è un capitolo chiuso e sono solo i tecnicismi che porteranno a questa sorta di gong. E per gong una separazione a tutti gli effetti. Ma bisogna aspettare ancora il processo, la data. Come ho avuto modo di dire più volte: la Juventus si era tutelata passando dal super ingaggio al minimo federale. La Juve deve aspettare però per beneficiare del Decreto Crescita. Al di là del burocratese nudo e crudo, l'esperienza bis di Pogba non credo sia finita. Ma finitissima".