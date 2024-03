Vlahovic ci ha sempre messo la faccia, i gol, le performance. Su DV9 ho un po' il dente avvelenato, a volte è stato criticato oltremisura. Poi però ci hanno pensato le prestazioni dell'attaccante...



Vlahovic ha risolto tante partite critiche, poi però la Juve è entrata in un vortice negativo. Ma il suo, Dusan, l'ha sempre fatto.



Capitolo rinnovo: sapete che Vlahovic potrebbe arrivare a guadagnare 12 milioni di euro, cifre che non possono essere legate al nuovo corso di sostenibilità.



Sul mercato mai dire mai. Ha 24 anni, fa tanti gol, quest'estate non sono arrivate super offerte da squadre di livello assoluto. Solo il Chelsea, la storia con Lukaku, senza però trovare un accordo.