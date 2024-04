C'è la netta sensazione che qualcuno abbia maturato l'interesse di mettere zizzania nel mondo. Mettiamo un dirigente X che vuole un allenatore e il dirigente Y ne vuole un altro. Ci sono più anime? Pensieri differenti? Romeo Agresti no, non risulta tutto ciò. Negli anni è capitato, questa volta e in questa fase, le notizie lo portano a pensare che la Juventus sia molto unita. Il giochino di presentarla come spaccata, ecco, a qualcuno probabilmente inizia a piacere.Ma che circolino mille nomi per il post Allegri no, non corrisponde alla realtà dei fatti. Cristiano Giuntoli sceglierà il prossimo allenatore della Juventus.