ALLEGRI-JUVENTUS AI TITOLI DI CODA

ALLEGRI È L'UNICO PROBLEMA DI QUESTA JUVENTUS?



JUVENTUS, ESONERO IMMEDIATO PER ALLEGRI?

OR torna LIVE con il classico appuntamento del lunedì, alle 13.30. Con Antonio Romano e Marcello Chirico, ci sarà Giovanni Albanese di Sportitalia.

Il noto giornalista Romeotramite un editoriale sul sito Goal ha parlato della storia tra Massimilianoe la. Una storia che pare essere ai titoli di coda. Complici certamente anche i numeri: un successo nelle ultime otto, numeri assolutamente imbarazzanti. Questo il commento di Romeo Agresti:Ai saluti Massimiliano Allegri, per permettere cosi di arrivare ad un tecnico con caratteristiche diverse a cui viene chiesto di sviluppare un nuovo progetto. Per capirci,se non proprio l'allenatore del Bologna. Il problema di questo scenario però sembra essere il timing. Da settimane, infatti, si parla ininterrottamente del futuro senza osservare il presente. Facendo ciò la Juve è finita in un vortice estremamente negativo. Nonostante guardando la classifica i bianconeri sono in linea con gli obiettivi i campanelli d’allarme iniziano a diventare assordanti e angoscianti.I tifosi si interrogano: Massimiliano Allegri è l'unico problema di questa Juventus? La risposta è chiaramente no. "Esempi: completare l’area sportiva inserendo qualche figura riconducibile a Giuntoli; rivedere la rosa compatibilmente con i paletti finanziari da rispettare. Insomma, l’attuale organico vale la Champions e ottenere un piazzamento nella top 4-5 non rappresenta assolutamente un miracolo sportivo, ma al tempo stesso esiste un alone di mediocrità che non può passare inosservato" commenta Agresti."Personalmente non intravedo all’orizzonte neanche un profilo credibile e spendibile che possa accollarsi un impegno così dispendioso. Ora, pur alle prese con una situazionaccia che va ben oltre il concetto di crisi, ritengo che con il minimo sindacale – e magari qualche botta astrale – l’obiettivo possa essere raggiunto. (...) E poi, diciamoci la verità, Allegri assomiglia anche a una sorta di parafulmine. Immaginiamoci una Juve che decide di cambiare subito e che non trova la scossa auspicata. Ecco,Meglio stringere i denti, chiudere con Max e cambiare a bocce ferme".