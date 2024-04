Giovanni Manna non era presente allo stadio Olimpico per Torino-Juventus. Il motivo è molto semplice, ovvero che come ormai è noto, il dirigente si trasferirà al Napoli al termine della stagione per ricoprire la carica di direttore sportivo. Ci si chiede allora come la Juventus e lo stesso Manna gestiranno questi ultimi mesi.



Ne ha parlato Romeo Agresti, che sottolinea come la Juve abbia deciso comprensibilmente di interrompere immediatamente l'operatività di Manna, a partire dalla sua presenza alla Continassa. Il club ha rispettato le decisioni di Manna nonostante avesse un contratto fino a giugno 2025.