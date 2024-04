Ci sono voci. Circolano rumors riguardo a dei litigi negli spogliatoi. Ma adesso conta il campo, dove la Juve ha fatto quello che c'era da fare, un passo decisivo rispetto alla qualificazione in Champions.Che il clima sia frizzantino poi è innegabile: Allegri va verso i saluti. Per me non doveva farlo prima, ma potrà accadere a fine annata.Nel caso specifico, però dicevo: era più rischioso mettere qualcuno ad interim, e dopo Juventus-Genoa ne ero convinto, convinzione ora rafforzata dai fatti. E ieri c'è stata anche un po' di fortuna. Che non guasta mai.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.