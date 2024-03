Tifosi Juve, le parole di Allegri

Juventus-Atalanta, i fischi dei tifosi

L'eterno dibattito che infuoca l'ambiente bianconero si é fatto altro, oltre le polemiche social, e si é trasferito all'interno dell'Allianz Stadium. Lo abbiamo visto nella partita di ieri contro l'Atalanta: primi minuti e la Curva Sud srotola uno striscione per il tecnico livornese per poi intonare un coro ricambiato da Allegri con un saluto al settore. già in quel momento, qualche mugugno dalle tribune. Mugugni che poi si tramutano in fischi, durante la partita e a fine primo tempo.Sui fischi é intervenuto direttamente Massimiliano, nel posto gara: "Non posso rimproverare niente ai ragazzi, parte dello stadio non ci ha aiutato a fine primo tempo e i ragazzi hanno avuto una bella reazione. L'impegno non è mai mancato".C'è la legittimità dell'esprimere il proprio parere, soprattutto se la squadra non convince e inanella risultati negativi. Ma c'è anche la necessità del sostegno, soprattutto nei momenti difficili. Sono i fischi stessi, dunque, a scatenare ancora una polemica, nel post