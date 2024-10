Juventus-Parma, il commento di Romeo Agresti

Laesce con le ossa rotte dal pareggio al. Una gara disastrosa per la squadra di Thiago Motta, che ha difeso male sia individualmente che a collettivamente. Ma anche in fase propositiva la Juventus non ha convinto. Un pareggio che poteva essere anche una sconfitta visto le occasioni avute dal Parma. QUI LE PAGELLE DELLA PARTITA. Dopo il passo falso con il Cagliari poche settimane fa, ce n'è un altro per la Juventus davanti ai propri tifosi.