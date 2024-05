Secondo quanto rivelato da Romeo Agresti, dal prossimo anno la(che questa sera scenderà in campo per l'andata del primo turno nazionale dei Playoff di Serie C contro la Casertana) non avrà più come stadio di casa quello di Alessandria. Ci sono chance che si sposti a, nell'impianto che già ospita le Women. Così come ci sono possibilità che il prossimo allenatore sia l'attuale tecnico della Primavera Paolo, qualora Massimo Brambilla volesse andare ad allenare una Prima Squadra. La stagione dei bianconeri, al di là di come andrà il doppio impegno contro la Casertana, è stata davvero da incorniciare, con risultati mai ottenuti prima.