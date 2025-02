Romeo Agresti: 'Vincere o perdere, ma metterci la faccia. Sempre'

Redazione Calciomercato

Non è soltanto la bruciante eliminazione dallaa far discutere, né la prestazione opaca della squadra o le scelte tecniche di Thiago Motta . Dopo Juventus , al centro delle polemiche è finita anche la linea comunicativa adottata dalla società bianconera ( Ne abbiamo parlato QUI ).Ciò che ha sorpreso molti tifosi e addetti ai lavori è stata l’assenza di dichiarazioni da parte dei vertici del club. Nessun dirigente apicale ha preso la parola per analizzare l’eliminazione, per assumersi responsabilità o per trasmettere un messaggio di unità e rilancio ai sostenitori. Un silenzio che ha lasciato spazio a interpretazioni e critiche, in un momento in cui la Juventus avrebbe potuto dare un segnale forte, chiarendo obiettivi e strategie future.

Il commento di Romeo Agresti

“Anni fa un dirigente navigatissimo appartenente alla Serie A mi aveva detto una cosa che mi è sempre rimasta in testa successivamente, ovvero: vincere o perdere sempre la stessa faccia. Coraggio nell’affrontare i media, coraggio di esporsi. Cosa che la Juventus non ha fatto al triplice fischio di Eindhoven e che ha suscitato un grossissimo malumore tra gli stessi tifosi della Vecchia Signora.Ecco, da Eindhoven noi torniamo a tratti con una lezione di calcio, ma anche di vita, per quanto riguarda il prosieguo di questo progetto perché in certe situazioni metterci la faccia non è importante bensì è l’unica cosa che conta e qua la Juve bisogna ammetterlo ha toppato perché i tifosi magari volevano sentirsi anche recitare il politichese o comunque frasi fatte ma si doveva farlo e questo oggettivamente la Juve non lo ha fatto”.