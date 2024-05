Laha in programma di rinnovare i contratti di due dei suoi giocatori, Danielee Andrea, come primi passi nella strategia di consolidamento della squadra. Rugani, un difensore di lunga data nel club, ha dimostrato una costante affidabilità e un forte legame con i colori bianconeri. Allo stesso modo, Cambiaso, giovane talento in ascesa, è stato individuato come una pedina fondamentale per il futuro della squadra. Entrambi i giocatori riceveranno adeguamenti contrattuali che rifletteranno il loro contributo e le loro potenzialità - per quel che riguarda Rugani al ribasso -, assicurando che rimangano parte integrante del progetto della Juventus per le prossime stagioni. Lo riporta Romeo Agresti.