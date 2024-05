Il percorso di Ceppi

È un momento emozionante per Paolo Ceppi , giovane talento dell'Academy bianconera, che sta per firmare il suo primo contratto da professionista con la. Fino al 2027.Ceppi ha dimostrato il suo valore nell'Under 16 della Juventus con una prestazione eccezionale in uno degli ultimi turni di campionato contro il Pisa, siglando una doppietta che ha garantito la vittoria alla sua squadra. A rivelarlo è Romeo Agresti. Il percorso diè stato interessante: ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Genoa nel 2018 e successivamente si è trasferito all'Inter nella stagione 2020-21, dove ha fatto registrare buone prestazioni con 15 presenze e 3 gol. Tuttavia, alla fine dell'anno, la Juventus è riuscita a strapparlo ai rivali nerazzurri.Con la, Ceppi ha brillato fin da subito, accumulando 20 presenze e segnando cinque gol nella sua prima stagione con l'Under 16 bianconera. Nonostante la sua posizione di mediano difensivo, dimostra un'innata qualità e abilità nel tiro dalla lunga distanza.Il suo talento non è passato inosservato nemmeno a livello internazionale, avendo debuttato con la Nazionale Under 15 nel 2022 e segnando immediatamente un gol dopo le prime due apparizioni in amichevole.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.