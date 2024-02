Il discorso dialla squadra? Da quanto mi risulta ci sono stati 3 o 4 concetti, volti a rilanciare le sorti mentali del gruppo.Anzi: che si debba performare in una determinata maniera, senza adagiarsi in termini di punti nel girone di andata.E' stato un richiamo al massimo focus, alla massima dedizione, alla massima responsabilità. Quando sei alla Juventus non puoi ottenereNon ci sono stati toni aspri, ma Max ha voluto fare questo discorso per cercare di dare una scossa a un gruppo che mi ha colpito in negativo a Verona per quanto fosse spento. Lo sguardo era quello di chi non ci credeva più.Quando si arriva ai "patti spogliatoio", alla parola "veterani", vuol dire che la stagione ha preso un brutto indirizzo. Guarda l'ultimo video di Romeo Agresti sul suo canale Youtube!