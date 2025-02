Romeo Agresti: 'Collina ha insultato l'intelligenza dei tifosi della Juventus. Meglio stare zitti'

Redazione Calciomercato



Pierluigi Collina, il commento di Romeo Agresti

Il commento del direttore @romeoagresti alle parole di #Collina: “Ha insultato l’intelligenza dei tifosi della #Juventus. Meglio restare zitti” pic.twitter.com/8JbMuEWZmt — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) February 11, 2025

Hanno fatto molto scalpore questa mattina le parole di Pierluigi, l'ex arbitro che ha parlato a La Repubblica ( QUI l'intervista integrale ). Il direttore de IlBianconero Romeoha commentato la situazione. Queste le sue parole:"Seppur indirettamente insulta l'intelligenza dei tifosi della Juventus. Il passaggio incriminato è quello su Perugia-Juventus degli anni 2000. In questi casi si possono adottare due strategie comunicative: la prima è profondere un grande esercizio di onestà intellettuale anche 25 anni dopo. La seconda è rimanere in silenzio magari dribblando la domanda. D'altronde come dicono i grandi saggi un bel tacer non fu mai scritto".