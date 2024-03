Chi è Mikel Merino

Juventus, Mikel Merino: l’asso nella manica

Certo, oggi gli strumenti in mano a chi osserva e segnala i calciatori di talento si sono moltiplicati. Ci sono video ad alta qualità, accompagnati in tempo reale da dati ed algoritmi. Niente, però, può sostituire l’andare a vedere una partita dal vivo, lasciarsi anche trasportare dalle sensazioni e poi metterle alla prova delle statistiche e dei numeri.E di questo avviso sembra essere Cristianoche il 5 marzo è volato in direzione Paesi Baschi, San Sebastian, per vedere la partita di Champions League tra la Real Sociedad e il Paris Saint-Germain . Nella lista degli osservati speciali del direttore generale bianconero, in particolare, c’è il centrocampista spagnolo classe 1996, MikelMikel Merino è nato a Pamplona (Spagna) nel 1996. Di origini basche, figlio di Ángel Merino, ex calciatore professionista. Cresciuto nel settore giovanile del Osasuna fino al 2016 quando si trasferisce al Borussia Dortmund. Dopp una stagione in Germania si trasferisce prima in prestito e poi a titolo definitivo al Newcastle. Fino al 2018 quando ritorna in Spagna alla Real Sociedad dove ancora oggi milita. Dal 2020 veste anche la maglia della nazionale spagnola.Mikelsta raggiungendo in questa stagione il suo picco di forma, di condizione, di fiducia nei propri mezzi. Il suo contratto con laè in scadenza nel 2025, questo vuol dire che la prossima estate sarà l’ultimo momento, per il club basco, di monetizzare da una sua eventuale uscita. Questa, una leva che lapotrà usare sul tavolo delle trattative.