Ci sono delle analogie tra l'Allegri del Milan e questo Allegri della Juventus. Come racconta Romeo Agresti sul suo canale Youtube, al termine della stagione 2012-2013, Allegri si era messo d'accordo con la Roma. Cosa fa saltare il banco? L'amicizia con Adriano Galliani, che lo convince a rimanere.



"Non so se si verificherà l'esonero, la Juventus tutt'ora crede che Max sia l'uomo giusto, in grado di portare la squadra a qualificarsi in Champions", racconta Agresti. Che conferma le voci sul tecnico: neanche in caso di ko con la Lazio in Coppa Italia, la società valuterebbe la possibilità di separarsi subito dall'allenatore.



