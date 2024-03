JUVENTUS, ALLEGRI PUO' ESSERE ESONERATO?

Nel corso della pausa la risposta di casa Juventus è no. Il noto giornalistaha analizzato la situazione in un video sul proprio canale YouTube. La Juventus è in caduta libera maSi faranno altre valutazioni a fine stagione, ci si attendono però decisioni forti e forse impopolari anche sui calciatori. La Juventus però verrà qualificarsi alla prossima Supercoppa, con il nuovo format si qualificheranno le finaliste di Coppa Italia e le prime due del campionato.Al momento la Juventus continua a dare fiducia al proprio allenatore, nonostante la crisi. Si ritiene sia la strada migliore per uscire da questo periodo complicato. Si deve ragionare in base a ciò che la Juventus può fare ora e a come raggiungere il prima possibile la qualificazione in Champions. Allegri ha parlato di 11 punti per raggiungere questo traguardo ma non è una cosa confermata.. Di seguito il video del noto giornalista con l'analisi della situazione Juventus:Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.