JUVENTUS, DOVE ANDRÀ ALEX SANDRO?

Il futuro diormai sembra delineato. Dopo il rinnovo automatico scattato al termine della scorsa stagione al termine di quella attuale però il percorso sembra destinato a finire. Nessuna proposta di rinnovo dallaper il difensore brasiliano che può addirittura superare Pavel Nedved per numero di presenze. Ecco però che Alex sta iniziando a guardarsi attorno alla ricerca di una squadra dove proseguire la sua carriera, come riportato oggi da Romeo Agresti.Il difensore brasiliano infatti avrebbe ricevuto alcune richieste dall'Arabia Saudita, non solo però. Il San Paolo starebbe pensando ad un'eventuale proposta qualora Alex Sandro decidesse di fare ritorno nella sua patria: il Brasile. Al momento è tutto ancora in sospeso, l'interesse però non manca.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.