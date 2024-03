Altro giro, altre dichiarazioni che fanno discutere. Ancora Giovanni Branchini, agente di Allegri, ha parlato a Relevo: tanti aneddoti e tanti racconti. Soprattutto su Max al Real Madrid: "Con la morte nel cuore - dice il procuratore -, ha deciso di non firmare".



La trattativa non andò in porto per questioni familiari, e non c'è assolutamente motivo per non cedere a Branchini, che è un grandissimo agente. Ho letto però i social, tanti tifosi (e non solo della Juve) non credono a questa proposta. Ribadisco: tengo per buona la ricostruzione dell'agente, risultava anche a me che il Real avesse avanzato una proposta concreta. L'Inter pure: era molto pronta a prenderlo. La differenza l'ha fatta il rapporto con Andrea Agnelli.



Da lì il quadriennale, le cifre e il rischio. Rischio che la Juve si sta trascinando: alla fine della scorsa stagione, Max è stato confermato anche e in particolare in virtù dell'accordo già esistente. Sarebbe stato impossibile sostenere il suo esonero.