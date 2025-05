Romano - Van Aarle alla Juventus, è fatta: giocherà nella Next Gen

Getty Images

Se nelle ultime ore lasi era avvicinata tantissimo, ora si può dire che l'obiettivo sia stato raggiunto. Come riferito da Fabrizio Romano, infatti, è stato definito il trasferimento di Shane Van Aarle a Torino.Il difensore olandese, classe 2006, è infatti pronto per approdare in bianconero. Il talentuoso difensore central di 18 anni si appresta infatti a lasciare l'FC Eindhoven, club di Erstedivisie (seconda divisione olandese) nel quale è cresciuto e nel quale, quest'anno, ha vestito la maglia della formazione primavera.L'accordo tra le parti è stato di fatto formalizzato e tutta i documenti sono già stati firmati. L'operazione, a questo punto, è da considerarsi di fatto definita. A seguire ci sarà la firma del calciatore con tanto di annuncio ufficiale e sbarco nel capoluogo piemontese.

Giocherà nella Next Gen

Le parole di Van Aarle

Per quanto riguarda Van Aarle, la Juve ha già deciso quale sarà il percorso giusto per il centrale olandese. Il classe 2006, infatti, darà il via alla sua avventura in bianconero vestendo la maglia della Next Gen in Serie C, con il dichiarato obiettivo di emulare quanto fatto dai vari Yildiz, Huijsen, Soulé, Miretti e dei tanti giovani talenti che si sono costruiti passando dall'Under 23 bianconera."Adesso mi attende un passo davvero importante. Non è ancora tutto definito, ma è quasit tutto fatto con la Juventus. Non vedo l’ora di cominciare. All’inizio della stagione giocavo ancora con l’Under 19 e l’Under 20, non avrei mai pensato ci sarebbe stato così tanto interesse. Poi, con le buone prestazioni a Eindhoven e con l’Olanda Under 19, è difficile rimanere concentrati quando un club come la Juventus mostra interesse ma ci ho provato. L’ho saputo circa un mese fa tramite il mio agente, ed è stato emozionante. Però ho cercato di restare con i piedi per terra.Sono stato in Italia: è stato molto bello. Devo ancora imparare la lingua, ma sto iniziando. Ho visitato il centro sportivo ed è davvero di un altro livello rispetto a quello di Eindhoven. Il piano è di iniziare con la squadra B, in Serie C, e poi cercare di salire. È una tappa importante, anche un po’ spaventosa. È un calcio diverso, ma voglio adattarmi e dare il massimo. Tutto questo mi sembra un sogno d’infanzia. Non riesco ancora a crederci del tutto, ma sì, è davvero un passo bellissimo", ha dichiarato a ESPN.