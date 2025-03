Romano - Tudor in pole: è il favorito per la panchina della Juventus

GETTYIMAGES

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano,è in questo momento il favorito numero uno per diventare il nuovo allenatore dellain sostituzione di, il quale sembra ormai destinato all'esonero con due mesi d'anticipo rispetto alla fine della stagione 2024/25. Il tecnico bianconero, con ogni probabilità, verrà sollevato dall'incarico dopo la partita contro il Genoa e a quel punto toccherà all'allenatore croato - ex guida tecnica di Verona, Marsiglia e Lazio, sedersi sulla panchina zebrata fino al termine della stagione. L'allenatore, attualmente svincolato, dovrebbe firmare un contratto di quattro mesi con opzione per un altro anno in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.