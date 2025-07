Romano - Per Sancho c'è il nodo ingaggio: la volontà della Juventus

Sancho-Juventus, la situazione

Sono giorni importanti per capire cosa succederà tra la Juventus e Jadon Sancho, obiettivo dei bianconeri già l'estate scorsa e tornato da settimane ad essere tra i pensieri del club. L'esterno inglese è fuori dal progetto del Manchester United e sta cercando una nuova destinazione, possibilmente in via definitiva questa volta dopo il prestito al Chelsea nella scorsa stagione.In merito alla vicenda ha dato alcuni aggiornamenti Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Secondo quanto riportato, il vero ostacolo riguarda l'intesa con il giocatore. "La Juventus ha già avuto dei contatti. Il vero punto è che il club non vuole coprire l'intero ingaggio del giocatore, è quasi impossibile questo, perciò o la richiesta si abbassa o diventa un'operazione complicata", le parole di Romano sul possibile arrivo di Sancho a Torino.

La Juventus sulla trequarti sta valutando come muoversi; oltre a Sancho è aperta la questione riguardante Francisco Conceicao, che può essere acquistato fino al 15 luglio pagando la clausola da 30 milioni di euro. Nico Gonzalez invece è sul mercato e se arrivasse una proposta adeguata, la Juve lo lascerebbe partire volentieri.