Romano - Osimhen, novità dell'ultimo minuto: cosa sta succedendo

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Galatasaray ha presentato una nuova proposta ufficiale al Napoli per l’acquisto di Victor Osimhen. Dopo il rifiuto dell’offerta iniziale da 70 milioni di euro, il club turco è tornato alla carica mettendo sul tavolo un'offerta da 75 milioni di euro complessivi, cercando di sbloccare una trattativa finora molto complessa.Nel dettaglio, l’offerta prevede 40 milioni di euro come pagamento immediato e altri 35 milioni in comode rate, ma con garanzie bancarie che restano ancora una volta un nodo fondamentale per convincere il presidente Aurelio De Laurentiis.

Adesso la palla passa al Napoli: toccherà alla dirigenza azzurra decidere se accettare o meno la nuova proposta turca. Il Galatasaray ci crede e vuole regalarsi il colpo dell'estate.Come ribadito da Fabrizio Romano, la decisione finale spetta ancora una volta al club partenopeo.