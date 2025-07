Romano - Osimhen, De Laurentiis rifiuta l'ultima offerta del Galatasaray

Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco sul mercato, ma per ora il Napoli non fa sconti. Come riportato da Fabrizio Romano, nella giornata di oggi il club azzurro ha rifiutato una nuova offerta ufficiale del Galatasaray per l’attaccante nigeriano.Il club turco ha messo sul piatto 70 milioni di euro, allegando anche documentazione bancaria per garantire il pagamento. Tuttavia, il presidente Aurelio De Laurentiis è rimasto fermo sulla propria posizione: servono almeno 75 milioni garantiti per avviare una trattativa concreta.Nonostante l'interesse forte da parte del Galatasaray, l’operazione resta in salita. Osimhen ha una clausola rescissoria fissata a 75 milioni, ma De Laurentiis è disposto a trattare solo a condizioni economiche ben precise, che includano garanzie reali e certezza nei tempi di pagamento.

Il Napoli, intanto, resta vigile sul mercato in entrata, ma non ha alcuna intenzione di svendere il proprio bomber. Il braccio di ferro potrebbe continuare ancora, ma una cosa è chiara: nessuna offerta inferiore a 75 milioni sarà accettata. Il futuro di Osimhen resta tutto da scrivere, ma la linea del Napoli è tracciata.