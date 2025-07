Simone Gervasio

Romano - Osimhen al Galatasaray, cambia la formula: le ultime

un' ora fa



Victor Osimhen nelle ultime settimane era stato accostato alla Juventus. Il centravanti nigeriano in uscita dal Napoli sembra ormai molto vicino al Galatasaray nonostante la brusca frenata delle ultime ore. Stando a quanto riferito poco fa da Fabrizio Romano il club turco ha presentato una nuova proposta strutturata per il centravanti del Napoli. L’offerta include un corrispettivo di 70 milioni di euro, con garanzie bancarie per le rate, il che potrebbe rendere l’affare più allettante per i partenopei. Si lavora per riuscire a portare a termine la trattativa.