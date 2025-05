Romano - 'Offerta formale del Milan a Massimiliano Allegri'

Il Milan ha mosso ufficialmente i primi passi per affidare la panchina a Massimiliano Allegri. Come riportato da Fabrizio Romano, il club rossonero ha inviato una proposta formale all'ex tecnico della Juventus, individuato come principale candidato per sostituire Sérgio Conceição, sempre più lontano dall’orbita milanista.La situazione si intreccia direttamente con il futuro di Antonio Conte. Se il tecnico salentino dovesse confermare la sua permanenza a Napoli — scenario che al momento appare sempre più probabile — il Milan accelererebbe per chiudere l’accordo con Allegri, considerato il profilo ideale per guidare un nuovo ciclo tecnico a San Siro.

Il ritorno di Allegri al Milan, dopo l’esperienza tra il 2010 e il 2014, rappresenterebbe un passaggio significativo per i rossoneri, alla ricerca di stabilità ed esperienza. Il tecnico livornese, da parte sua, è in attesa degli sviluppi legati al Napoli, ma guarda con interesse alla possibilità di tornare sulla panchina milanista.La palla passa ora ad Allegri, mentre il Milan resta in attesa di una risposta definitiva. Il club vuole definire il nuovo allenatore nei prossimi giorni, per programmare al meglio la stagione 2025-26.