Romano - Nuovi contatti tra Galatasaray e Napoli: le cifre per Osimhen

Simone Gervasio

Il Galatasaray ha affondato il colpo pere vuole riportarlo al più presto in Turchia. In questa settimana è arrivata, richiesta sin dal primo momento dal Napoli, che perciò ha accettato la proposta. La trattativa, però, si è bloccata nei giorni scorsi perché il Galatasaray non ha fornito al club azzurro lechieste per il nigeriano.L'operazione, però, prosegue ancora dato che la volontà del club turco è forte e lo ha dimostrato ampiamente, proponendo anche un contratto. La prossima settimana sarà cruciale per arrivare alla chiusura dell'affare, con il Galatasaray che ha messo sul tavolo un'offerta molto importante per il Napoli.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i turchi hanno diviso in questo modo i 75 milioni offerti agli azzurri:. Gli azzurri sembrano aprire a questa soluzione, ma al momento insistono per diversi termini di pagamento e garanzie bancarie, perciò si continuerà a trattare.