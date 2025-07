Romano - Lookman vuole l'Inter, offerta in arrivo all'Atalanta

un' ora fa



Arrivano sempre più conferme su tentativo concreto che l'Inter sta per fare per Ademola Lookman. Il club nerazzurro ha già avviato la trattativa con il giocatore e il contratto del nigeriano non è un problema. Lookman, come riferisce Fabrizio Romano, si aspetta di essere ceduto e ha mostrato grande entusiasmo di fronte alla possibilità Inter.



Chiaramente non basta il sì del giocatore ma serve ottenere quello dell'Atalanta. L'Inter sta per preparare un'offerta ufficiale al club bergamasco. Si parla di una proposta da 40 milioni di euro, che però potrebbe non essere sufficiente per accontentare le richieste dell'Atalanta. Una situazione che la Juventus monitora attentamente perché nella lista dell'Inter come alternative a Lookman ci sarebbe anche Nico Gonzalez secondo quanto riferito da Sky Sport. Già nelle prossime ore potrebbero esserci novità sulla situazione Inter-Lookman.