Oggi Thiago Motta ha parlato del suo futuro, facendo chiarezza sulle tempistiche della sua decisione. La Juventus lo ha individuato da tempo come il sostituto di Massimiliano Allegri e come riportato nei giorni scorsi, ci sarebbe già un'intesa sul contratto. Di questa situazione ne ha parlato anche Fabrizio Romano: "Finora la Juventus non ha preso contatti con nessun altro allenatore oltre a Thiago Motta. È l'allenatore che cercano per il loro nuovo progetto: è già stato offerto un contratto triennale fino a giugno 2027. Lavori in corso, in attesa della sua decisione".