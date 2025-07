Nonostante i contatti frequenti tra le parti, la Juventus non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al Manchester United per Jadon Sancho, come riporta Fabrizio Romano. Nelle ultime settimane ci sono state diverse telefonate tra i dirigenti bianconeri e l’entourage del giocatore, ma il club torinese non ha ancora fatto il passo decisivo per provare a chiudere l’operazione.Il nome dell’esterno offensivo inglese resta comunque in cima alla lista dei desideri di Comolli e del tecnico Igor Tudor, che cerca rinforzi di qualità per la trequarti. Sancho è considerato il profilo ideale per dare imprevedibilità e velocità all’attacco bianconero. Tuttavia, la trattativa si presenta ancora da definire, sia per le richieste economiche del Manchester United che per l’ingaggio elevato del giocatore.

Il club inglese, dal canto suo, non si opporrebbe alla cessione, considerando che Sancho è ormai fuori dal progetto tecnico. Tuttavia, i Red Devils attendono una proposta concreta prima di aprire a un'eventuale cessione.La Juventus prende tempo, valuta tutte le opzioni e attende anche sviluppi sul fronte cessioni, che potrebbero sbloccare l’affare. Per ora, Sancho resta una suggestione, ma senza un’offerta formale, la strada resta lunga.