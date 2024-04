JUVENTUS, YILDIZ VERSO IL RINNOVO: I DETTAGLI

La Juventus e Kenan Yildiz sono destinati a continuare insieme il loro percorso. Questa è la notizia riportata poco fa da Fabrizio Romano tramite il suo profilo su X. Il fantasista turco classe 2005 in forza alla Vecchia Signora infatti sarebbe pronto a firmare un contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2028. Il giocatore ha attirato su di sé gli occhi di diverse big d'Europa in questi mesi, dopo che Massimiliano Allegri gli ha concesso spazio in prima squadra e in cui si è subito ambientato bene nonostante i suoi appena 18 anni. Al momento Kenan guadagna tra i 300 e i 350 mila euro a stagione più bonus, è probabile che con il rinnovo fino al 2028 che il giocatore è pronto a firmare il suo stipendio cambi.