Il centrocampista classe 2007 in forza alla Cremonese Guidoha attirato su di sé gli occhi di molte big italiane ma soprattutto delle grandi d'Europa. Tra questi club, stando a quanto riferisce Fabrizio Romano ci sarebbe anche la Juventus che avrebbe individuato nel giovane il rinforzo ideale. Il giocatore però, sarebbe finito anche nel mirino del Bayern Monaco che vorrebbe portarlo in Baviera e poi farlo crescere nelle proprie Academy. La Juventus dovrebbe riuscire quindi a superare la concorrenza per assicurarsi le prestazioni del classe 2007.