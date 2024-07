Le trattative trae OGCper l'acquisto di Jean-Clairentreranno in una fase cruciale domani. La Juventus intende proporre un prestito con opzione di acquisto che dovrebbe diventare obbligatoria. In questa operazione, il Barcellona guadagnerà il 20% della futura vendita. Inoltre, il Nizza vuole includere una clausola di rivendita nell'accordo. Le negoziazioni saranno decisive per definire il futuro del difensore francese. Lo riporta Fabrizio Romano.