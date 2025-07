Romano - Juventus, contatti per la cessione di Douglas Luiz. La verità sul Como

Il futuro di Douglas Luiz è sempre più lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, diversi club di Premier League hanno già contattato la società bianconera per sondare la disponibilità del centrocampista brasiliano, che è atteso alla partenza in questa finestra di mercato estiva.Douglas Luiz, arrivato solo un anno fa nell’ambito dell’operazione che ha coinvolto anche Iling-Junior e Barrenechea, potrebbe non vestire più la maglia della Juventus. I bianconeri, infatti, stanno valutando le opportunità offerte dal mercato inglese per alleggerire il monte ingaggi, anche in vista di altri innesti a centrocampo.

Sempre secondo Fabrizio Romano, non ci sono trattative o contatti in corso con il Como, nonostante alcune voci circolate nelle ultime ore. Al momento, l’interesse più concreto arriva proprio dalla Premier League, dove Luiz gode ancora di ottima considerazione dopo le sue stagioni all’Aston Villa.La situazione resta in evoluzione, ma è sempre più probabile che Douglas Luiz possa fare ritorno in Inghilterra già nelle prossime settimane. La Juventus osserva e valuta le proposte: tutto dipenderà dalle cifre e dalle condizioni offerte.