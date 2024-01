Juve, tutti i dettagli sul prestito di Kean all'Atletico

Come riportato da Fabrizio Romano, Moisesta svolgendo le visite mediche con l', che ha già raggiunto ieri assistendo alla vittoria contro il Valencia nel "suo" nuovo stadio, ed è quindi pronto a firmare il contratto per ilfino a fine stagione. Laha approvato i documenti necessari, che prevedono una commissione di 500.000 euro a carico del club spagnolo senza alcuna clausola di opzione di acquisto.L'attaccante classe 2000 ha già avuto modo di parlare anche con Diego. L'accordo, appunto, è chiaro: Kean giocherà all'Atletico fino a giugno, per poi fare ritorno a Torino dove eventualmente potrà rinnovare con i bianconeri. Anche l'ingaggio sarà a carico dei Colchoneros.



