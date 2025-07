Romano - Il Marsiglia vuole Weah

3 ore fa



La Juventus nel frattempo continua a muoversi sia sul mercato in entrata che su quello in uscita. Timothy Weah che qualche settimana fa era ad un passo dal lasciare la Juventus resta tra i possibili giocatori in uscita dopo aver rifiutato il Nottingham Forest nel doppio affare che includeva anche Samuel Mbangula. Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, il Marsiglia è fortemente interessato al giocatore della Juventus. Avrebbe già avviato i primi contatti con il giocatore e con il suo entourage. Si lavora.