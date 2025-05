Huijsen-Real Madrid: i dettagli

Huijsen al Real Madrid: visite mediche nei prossimi giorni?

l difensore nato in Olanda, naturalizzato spagnolo, sembra ormai aver scelto la prossima destinazione dopo l'anno in Premier League passato al Bournemouth. Ulteriori aggiornamenti sull'ex Juventus ( qui i motivi dell'addio) sono arrivati in queste ore da Fabrizio Romano."Il Real Madrid è in contatto diretto con l'entourage di Dean Huijsen per completare l'accordo sul contratto. Come riportato, mercoledì è stato siglato l'accordo sulla clausola rescissoria da 50 milioni di sterline con il Bournemouth. Questione di dettagli contrattuali". Questa mattina sono sbarcati a Madrid per definire l'operazione sotto tutti gli aspetti. E in particolare, riferisce Romano,La trattativa è sempre più verso la fumata bianca e infatti, come riportato, già nei prossimi giorni potrebbero esserci le visite mediche di Huijsen con il Real Madrid per poi firmare il contratto che lo legherà ai blancos. Si tratta del primo grande acquisto del Real Madrid e del suo prossimo allenatore, Xabi Alonso, che ha spinto per fare questo investimento importante sul giovane difensore cresciuto nella Juventus.