Romano - Huijsen-Real Madrid, c'è l'offerta formale

2 ore fa



Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Real Madrid ha inviato oggi un’offerta contrattuale formale a Dean Huijsen e al suo entourage. Il giovane difensore spagnolo, recentemente acquistato dal Bournemouth, è diventato oggetto del desiderio dei Blancos, che vogliono anticipare la concorrenza per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.



Le trattative sono in corso e il Real resta la priorità del giocatore. Huijsen, classe 2005, ha impressionato nella scorsa stagione in Premier, attirando l’attenzione di diversi top club.



In caso di difficoltà nelle negoziazioni, Chelsea, Arsenal e Liverpool sono pronte a inserirsi nella corsa per il difensore. La volontà del calciatore però è chiara: trasferirsi al Santiago Bernabéu. Il Real Madrid spinge per chiudere il colpo e continua a investire sui migliori giovani in circolazione.