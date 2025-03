Romano - Hancko-Juventus, niente di definito: come stanno le cose

AFP via Getty Images

resta un'idea concreta per la Juventus , che aveva già provato a ingaggiarlo a gennaio trovando il muro delche non ha voluto privarsi di uno dei suoi giocatori più importanti. Ma questo tentativo - pur deciso - non implica che la società bianconera abbia una "via preferenziale" durante il prossimo mercato estivo, che tra l'altro vedrà una finestra straordinaria dal 1° al 15 giugno per il Mondiale per Club. Lo spiega l'esperto Fabrizio Romano, secondo cui al momento il passaggio del duttile difensore slovacco in bianconero è ben lontano dall'essere garantito, considerando che su di lui ci sono anche altre squadre pronte a fare la loro mossa appena sarà possibile.

La Juventus può prendere Hancko?

Quando scade il contratto di Hancko con il Feyenoord

Hancko, dunque, rimane nel mirino di Cristiano Giuntoli, che però in estate dovrà valutare bene la strategia di mercato considerando che con tutta probabilità sarà necessario rinforzare ogni reparto della squadra (e molto, in questo senso, dipenderà anche dall'allenatore che sarà in panchina, non essendo totalmente definita la posizione di Igor Tudor ). Stando a Transfermarkt, il valore attuale di Hancko si aggira intorno ai, ed è rimasto stabile negli ultimi mesi.Il suo contratto con il Feyenoord, con cui in stagione ha collezionato 38 presenze per un totale di 3.420 minuti, con quattro goal e altrettanti assist, scade nel giugno 2028, altro motivo per cui per la Juventus non sarà semplicissimo avviare e soprattutto concretizzare una trattativa.