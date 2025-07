Romano - Gyokeres è rottura totale con lo Sporting: cos'ha fatto

2 ore fa



Victor Gyokeres è stato accostato alla Juventus negli scorsi mesi come rinforzo per il reparto offensivo. L'attaccante di proprietà dello Sporting Lisbona però sembra aver preso una decisione sul suo futuro e vedere soltanto l'Arsenal. Al punto che, come riferito da Fabrizio Romano, il giocatore avrebbe usato il pugno duro verso il club portoghese rifiutandosi di andare agli allenamenti. La rottura è ormai totale ma la Juventus sembra essere molto defilata al momento. Arsenal sempre più vicino al giocatore.