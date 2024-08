Il Liverpool su Federico Chiesa? Cosa filtra

Nella lista degli esuberi dellac'è Federico Chiesa che sembrava vicino al trasferimento al Barcellona. Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano tramite il proprio profilo X però ora ci starebbe un nuovo scenario di mercato. Il Liverpool infatti sarebbe piombato sull'esterno classe 1997 della Juventus.Juventus e Liverpool sono in contatto diretto per Federico Chiesa. Le trattative sono in corso e l'accordo è in fase di sviluppo. Si stanno dedicando i dettagli con Federico per l'ingaggio e con la Juventus per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. La trattativa comunque è in corso, da ieri.





