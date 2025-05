Romano - De Bruyne al Napoli, ci siamo: i legali del giocatore in arrivo in Italia. La posizione della Juventus

Getty Images

L'offerta del Napoli per De Bruyne

è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del. Il fuoriclasse belga, che lascerà ila parametro zero dopo la scadenza del suo contratto e dopo sette stagioni con i Citizens, si appresta a sbarcare in Serie A.Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, i legali del classe 1991 sono in procinto di sbarcare in Italia per incontrare i vertici societari del club partenopeo. La sensazione è che le parti siano davvero vicine ad un accordo e nell'arco di un paio di giorni si potrebbe arrivare alla definitiva fumata bianca.

Il sondaggio della Juve

Il Napoli, come detto, ha messo sul piatto una proposta davvero importante per arrivare a De Bruyne. I campioni d'Italia sono pronti ad offrire un contratto di tre anni (con la formula del 2+1) per un totale di 27 milioni di euro: 10 milioni alla firma, 6 milioni di ingaggio per le prime due stagioni e 5 per la terza. Una proposta che KDB ha di fatto accolto e accettato con grande entusiasmo. Il conto alla rovescia, dunque, per vedere De Bruyne in Serie A è cominciato.Anche la Juventus, negli scorsi giorni, aveva effettuato un sondaggio esplorativo per capire i margini e la fattibilità di una potenziale operazione De Bruyne, ma non si è mai andati oltre la presa di contatti, visto che il calciatore aveva già una trattativa in stato avanzato con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis.