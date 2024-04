FABRIZIO ROMANO, DANILO, LE ULTIME SUL FUTURO

Il contratto che legae laè in scadenza nel 2025. Nella giornata di oggi si sono susseguite le notizie di un possibile addio del capitano alla Vecchia Signora già nel corso dell'estate. In realtà tramite il proprio account X il giornalista Fabrizio Romano ha svelato alcuni curiosi retroscena sul contratto del difensore brasiliano.Il difensore della Juventus infatti sarebbe legato alla Vecchia Signora fino al 2025 con un'opzione di rinnovo fino al 2026 qualora nella prossima stagione superasse il 50% delle presenze. Tuttavia, la volontà di Danilo sarebbe quella di restare a Torino, nessun addio in vista quindi.