Romano - Chiesa vuole tornare in Italia: contatti con diversi club

Federico Chiesa ha lasciato la Juventus nella scorsa estate, non senza qualche rimpianto: come ha raccontato lo stesso esterno italiano, non c'è stata l'opportunità di giocarsi le proprie carte conche ha dichiarato da subito che non avrebbe fatto parte del progetto. Così Chiesa si è trasferito al, ma la sua stagione è stata ben lontana dalle aspettative.L'ex Fiorentina ha trovato poco spazio nelle rotazioni di Slot, trovandosi a giocare anche con la Primavera per mettere minuti nelle gambe. Proprio per questo,come raccontato da Fabrizio Romano.

Ci sarebbero stati anche contatti con diversi club italiani, che si sono informati sulle possibili condizioni di una trattativa. Nelle scorse settimane il nome di Chiesa era stato accostato al Napoli, ma occhio anche alla Roma.