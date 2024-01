Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, Orelè stato nuovamente proposto allaoggi, ma il Lione ha deciso di acquisirlo a titolo definitivo, escludendo così la possibilità di un suo arrivo nelle file bianconere. La Juventus sta ora esplorando diverse alternative, sicura di portare un nuovo centrocampista a bordo. La ricerca è guidata non solo dalla qualità tecnica, ma anche dalla sostenibilità economica. La squadra è attivamente impegnata nel trovare la soluzione più adatta, considerando attentamente le opzioni disponibili per rinforzare la rosa in vista delle sfide future.