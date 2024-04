Calafiori-Juventus, trattativa in corso: le ultime

#Juventus, trattativa in corso per #Calafiori

Bianconeri già informati sulla percentuale che spetta al Basilea

Lafa sul serio per Riccardo. Stando all'esperto di mercato Fabrizio Romano, i bianconeri stanno aspettando la firma di Felipe Anderson - con cui l'accordo sembra davvero a un passo - per poi concentrarsi sull'operazione per il difensore del, uno dei grandi obiettivi in vista della prossima stagione e ritenuto da molti un possibile "indizio" dell'approdo in panchina di Thiago Motta La trattativa è già in corso, come dimostrato da un'ulteriore mossa di Cristiano Giuntoli: alla Continassa infatti, sempre secondo Romano, si sono già informati sulla percentuale che spetterebbe al, il club da cui il Bologna ha acquistato Calafiori che poi, sotto la guida del tecnico italo-brasiliano, è letteralmente esploso, passando stabilmente dal ruolo di terzino a quello di centrale.