Fabrizio Romano: 'Calafiori vuole la Juve'

Non è un mistero che la Juventus stia provando ad ingaggiare Riccardo Calafiori. Il difensore del Bologna è la priorità di Cristiano Giuntoli per la prossima stagione nel reparto arretrato. Della situazione ne ha parlato Fabrizio Romano che ha confermato quale sia la volontà del giocatore."Da quanto so Calafiori vuole andare alla Juve", ha detto il giornalista su SOS Fanta. "Tantissime squadre apprezzano il calciatore, il Chelsea tante volte ha mandato i suoi uomini a seguirlo, ma per lui la Juventus é la priorità". Buone notizie quindi per Giuntoli che può contare su questo fattore per concretizzare l'operazione.