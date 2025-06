Romano - Accordo verbale tra Pogba e il Monaco: arriverà nelle prossime ore

Juventus FC via Getty Images

Paul Pogba è pronto per tornare in campo. Il centrocampista francese vestirà la maglia del Monaco, dopo essere rimasto svincolato negli scorsi mesi. Il Polpo ha parlato ai microfoni di TF1,e sostenendo che il club bianconero non l'abbia aiutato durante il periodo della squalifica.Dopo la risoluzione consensuale, Pogba si è allenato negli Stati Uniti in attesa di una chiamata. Come raccontato da Fabrizio Romano,, dunque si attende solo l'annuncio ufficiale dei biancorossi.

Gli ultimi dettagli sono stati sistemati, con l'ex Juventus che firmeràe volerà verso la sua nuova esperienza. Nei giorni successivi svolgerà le visite mediche e dopodiché potrà diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Monaco.